Пушилин рассказал о трусости Зеленского

12.08.2020, Донецк, Михаил Рябов

Вести переговоры в Минске с делегациями Украины при Владимире Зеленском стало еще сложнее, чем при Петре Порошенко, признал глава ДНР Денис Пушилин. Об этом руководитель республики заявил в интервью телеканалу «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы в определенный период поверили Зеленскому, что он приведет Украину к миру. Но, увы, они обманулись в этих ожидания, и ситуациях ровно наоборот. Если при Порошенко все было очевидно, все было понятно, то сейчас к тем негативным факторам, которые были, прибавилась еще определенная трусость Зеленского перед радикально настроенным меньшинством. То есть он пытается всячески с ними заигрывать и всячески угождать. Причем это не его электорат, они его не выбирали, они бы за него никогда не проголосовали и не проголосуют. Но тем не менее он пытается с ними заигрывать. Это является большой ошибкой, и, конечно же, это обман тех избирателей, которые голосовали конкретно за мир. Даже не за самого Зеленского, как мы это видим, они голосовали против Порошенко, против войны и за мир. Но, увы, он не наступил», – сказал Пушилин.

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При этом он также скептически оценил выполнение Украиной объявленного перемирия. «К сожалению, трудно вспомнить день, чтобы у нас не стреляли. Несмотря на все договоренности о перемирии, несмотря на все громогласные заявления о желании мира со стороны Украины, увы, это просто слова. И если не применяется тяжелое вооружение, то применяется стрелковое», – сказал Пушилин.

«Вернуться назад, в прошлое, невозможно. Да и Украины уже нет. Есть оставшаяся часть Украины, с которой нам нужно сосуществовать. Каким образом сосуществовать, как раз вырабатывается на этой единственной площадке, которая есть на сегодняшний момент. Да, это минская площадка. Как получится и как будет развиваться дальше ситуация, покажет время. Пока мы настроены в отношении Украины крайне скептически», – добавил он.

«Для нас вектор на протяжении всех шести лет остается неизменным, он направлен в сторону России. В практическом плане это осуществляется по таким направлениям как аккредитация высших учебных заведений, получение нашими гражданами паспортов Российской Федерации, также это интеграционные процессы в научном и образовательном плане. Это целый комплекс. Мы идем на сближение с Россией по максимуму, и чем Украина больше стреляет, чем больше она не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, тем ближе мы становимся к России. Но хотелось бы, конечно, полноценной интеграции. Впереди мы видим только Большую Россию, нас интересует именно она», – заключил Пушилин.