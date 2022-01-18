Пушилин: Россию провоцируют ударить первой

Запад насыщает Украину оружием и инструкторами, провоцируя Россию на первый шаг в военном противостоянии.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил глава ДНР Денис Пушилин, который прибыл на полуостров для участия в мероприятиях по случаю годовщины воссоединения Украины и России (Переяславской Рады), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим истерию, но опять же с определенным подтекстом – таковым, что Россию практически уговаривают: «Ну, нападите, мы уже пообещали, ну где же вы?».

И мы видим, какую тенденцию – все происходит наоборот: НАТО приближается все ближе к России, все больше вооружения завозится на территорию Украины со стороны Штатов, перед самым Новым годом выделены определенные транши, со стороны Канады, инструкторы.

Послушайте, Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество как техники, так и личного состава, Украина объявила мобилизацию добровольческих батальонов, Украина использует беспилотники, причем, открыто в этом признается… Женщин уже призывают.

Но, тем не менее, это «опять что-то задумали Донбасс или Россия», – объяснил Пушилин суть провокационной политики Запада.