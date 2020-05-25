25.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс
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Пушилин сдал кровь – Донецк ждет обострение на фронте


Глава ДНР Денис Пушилин сдал кровь для пополнения запасов доноров в случае возможного обострения на фронте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместе с активистами общественной организации «Молодая Республика» сдал кровь», – сообщил Пушилин.

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По его словам, ситуация на линии соприкосновения развивается самым непредсказуемым образом.

«При таком положении кровь может потребоваться как военным, так и гражданскому населению. Прошу всех, кто может, не оставаться в стороне и сдавать кровь», – призвал глава ДНР.

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