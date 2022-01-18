Пушилин: Стыдно за оставшуюся часть Украины

Новости Украины

Зачистка всех неугодных и цензура, установившаяся на Украине после государственного переворота, оставляет населению выбор лишь «между одним и другим негодяем» – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Оба этих деятеля запятнаны кровью жителей Донбасса.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил глава ДНР Денис Пушилин, который прибыл на полуостров для участия в мероприятиях по случаю годовщины воссоединения Украины и России на Переяславской Раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стыдно даже за оставшуюся часть Украины. Вы же понимаете, что один негодяй сменил второго негодяя. Зеленский предал своих же избирателей – мы это все видели и это все знаем. Более 70% за него проголосовали, но проголосовали не за него лично, а за то, что он обещал. Сначала в своем фильме «Слуга народа», а потом он это пообещал в предвыборной программе – посадить Порошенко и всех негодяев, преступников, остановить войну. Это то, что нужно было гражданам Украины, которые устали от того, что происходит. Вместо этого он предал своих избирателей, попытался заигрывать, а потом на каких-то этапах возглавить радикалов, для которых Зеленский был чуждым… Самое печальное, что опять сейчас произошла поляризация украинского общества, которое выбирает между одним негодяем и вторым. Кто из них хуже – непонятно. Для нас неприятен ни один, ни второй. Порошенко развязал всю эту войну, своими руками это делал, Зеленский все еще усугубил, попытался быть круче, более ярким и оголтелым, чем Порошенко, выглядел от этого смешно», – заявил Пушилин.