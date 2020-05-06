Пушилин торжественно наградил ветеранов бригады «Восток»

06.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин наградил ветеранов добровольческой бригады «Восток» за мужество и отвагу, проявленные при защите республики, а также по случаю шестой годовщины ее образования.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы каждую весну собираемся и вспоминаем события 2014 года – настолько знаковыми и судьбоносными они были и остаются по сей день для каждого из нас! Много было и хорошего, и плохого… Никто из нас по-другому просто поступить бы не смог. Альтернативой тому выбору, который мы сделали, стал бы позор перед нашими предками.

Батальон «Восток» находился у истоков противостояния украинскому нацизму и становления Республики. Уверен, что в памяти каждого из вас есть моменты, которые изначально заставили вас встать на тот путь, на котором вы стоите и по сей день. Мы обязаны дойти до логического завершения. Мы должны помнить, ради чего тогда восстали. Помнить, ради чего вы взяли в руки оружие, ради чего встали живым щитом между украинскими нацистами и жителями Донбасса», – сказал глава республики.

За мужество и отвагу, проявленные при защите ДНР и ее государственных интересов, Денис Пушилин наградил военнослужащих государственными наградами – знаком отличия «За заслуги перед Республикой», знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней, знаком отличия «За заслуги перед Республикой» III степени, который был вручен сегодня впервые. Всего к наградам были представлены 11 военнослужащих, один из бойцов был награжден посмертно.

Напомним, что добровольческий батальон (а позже – бригада) «Восток» был сформирован 6 мая 2014 года. Изначально он состоял из бывших сотрудников «Беркута» и украинской «Альфы», перешедших на сторону народа. Потом в его состав начали вливаться добровольцы из России и разных регионов Украины.

Уже 16 мая бойцы «Востока» дерзким налётом захватили часть Национальной гвардии Украины и сумели захватить большое количество стрелкового оружия. Это дало толчок в развитии подразделения и уже буквально через неделю, молодой батальон успешно давал отпор карательному отряду «Донбасс» в селе Карловка.

Одним из самых ярких и трагических эпизодов боевого пути подразделения стала оборона высоты Саур-Могила – одна из самых тяжёлых битв 2014 года. также «Восток» сражался за Пантелеймоновку и Ясиноватую, его бойцы удерживали сам Донецк.