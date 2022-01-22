Пушилин: Украина готовит диверсии на опасных химических производствах Донбасса

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Новости Украины

За восемь лет конфликта на Донбассе подавляющее большинство жертв – гражданское население ЛДНР. Украинские власти нагнетают и постоянно поддерживают военную истерию среди чувствующих себя в полной безопасности жителей Украины.

Об этом в интервью телеканалу «RT Arabic» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина очень противоречивое государство. Мы буквально позавчера видели обращение президента Зеленского к своим гражданам, чтобы они не паниковали, чтобы не покупали гречку, спички, не готовились к полномасштабной войне. Это, видите ли, плохо влияет на инвестиционный климат», – сказал Пушилин.

При этом он обратил внимание, что в то же время украинское руководство распространяет методички, как пользоваться оружием – «абсолютный абсурд, но мы привыкли – это нынешняя Украина».

Пушилин подчеркнул, что обрабатываемое воинственной пропагандой население Украины не страдает под обстрелами, в отличие от жителей Донбасса.

«Гражданское население оставшейся части Украины чувствует себя в полной мере безопасно», – отметил глава республики.

В то же время Украину с Запад «буквально напичкивают» сотнями тонн оружия и боеприпасов, направляет в ВСУ иностранных инструкторов.

«С 2015 года на территории Украины на постоянной основе с элементами ротации находятся порядка 160 военнослужащих США в виде инструкторов, которые за весь этот период по их данным обучили более 20 тысяч украинских солдат. Данные действия, данные шаги противоречат Минским соглашениям, здравой логике урегулирования конфликта, но, тем не менее, США, страны НАТО идут на это, причем совершенно открыто, ничего не скрывая, а руководство Украины продолжает этим даже хвастаться», – сказал Пушилин.

Кроме того, на линии соприкосновения находятся прошедшие специальную подготовку украинские диверсионные группы, перед которыми поставлена задача – совершение терактов.

«Они нацелены на уничтожение инфраструктурных объектов: водоснабжения, газоснабжения, я говорю о линиях электропередач, о трансформаторных подстанциях. Это на первом этапе. На последующем, втором, этапе стоит задача повреждения производственных мощностей, причем с учетом того, что там опасные химические производства. По сути, готовится очень серьезная провокация. Данные все эти у нас есть», – рассказал Пушилин.

Обнародованные данные разведки о планируемых украинской стороной провокациях, нацелены на то, чтобы помешать этим планам.

«Сейчас наша разведка работает, и мы понимаем: где, в каком месте скопление того или иного вооружения и предпринимаем соответствующие шаги. Мы, конечно, рассчитываем, что найдется возможность поймать тонкий баланс, чтобы не допустить развязывания полномасштабных боевых действий, но не исключаем этого. В свою очередь мы рассматриваем разные варианты событий, и будем использовать все имеющиеся у нас возможности для защиты гражданского населения», – заключил Денис Пушилин.