Пушилин: Украина обязана пойти на прямой диалог с нами, если собирается сосуществовать с Донбассом

06.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украине придётся пойти на прямой диалог с восставшим Донбассом, независимо от желаний киевского режима.

Заявление Главы Донецкой Народной Республики публикует Общественное Движение «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Денис Пушилин ответил на прозвучавшее ранее заявление Киева о нежелании строить диалог с Республиками.

«Мировая практика состоит в том, что для разрешения гражданских конфликтов необходимо напрямую общаться его сторонам. Второй стороной конфликта являются Республики Донбасса.

Соответственно, украинской стороне нужно с нами согласовать не «три законодательных акта», а все правовые аспекты дальнейшего сосуществования Донбасса с Украиной», – подчеркнул глава ДНР.

По его словам, своими заявлениями Киев сейчас пытается отвлечь внимание от невыполнения взятых на себя обязательств.