Пушилин: Украина при Зеленском стала даже агрессивнее, чем при Порошенко
Украинская военная группировка при Владимире Зеленском ведет себя более агрессивно против республик Донбасса, нежели при Петре Порошенко. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ни о каком мире и подвижкам к миру со стороны Украины речи не идет. Об этом свидетельствует число обстрелов в последнее время, и эти цифры говорят о многом – они выше, нежели даже за аналогичный период правления Порошенко», – цитирует Пушилина сайт общественного движения «Донецкая республика».
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Глава ДНР напомнил о предвыборном обещании Зеленского «перестать стрелять», который украинский президент так и не выполнил даже после того, как его партия получила контроль над Верховной радой и сформировала свое правительство.
«Просто отдать приказ о прекращении огня – это точно в его власти, потому что он управляет всеми институтами власти, будь то Верховная рада, правительство, правоохранительные органы, Министерство обороны. Но этого не сделано за целый год. Поэтому его стремление к миру – просто имитация. Это то, что мы сейчас видим со стороны Зеленского», – констатировал Пушилин.
По его словам, разведение сил, о котором договаривались на саммите Нормандской четверке, не реализовано ни на одном участке фронта.
«Даже промежуточные участки разведения Украина по сей день блокирует», – сказал Пушилин.
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