Подпишись на рассылку
19.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
Просмотров:

Пушилин: Украина впервые за три года возобновила обстрелы из «Градов»

Новости Украины

Украинская армия снова стала обстреливать населенные пункты ДНР из реактивных систем залпового огня. Об этом в эфире телеканала «Вести Крым» заявил глава республики Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пушилина, также ВСУ своими обстрелами продолжает разрушать инфраструктуру и жилые дома.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украина делает все возможное, чтобы ситуация обострилась. Это заметно как на линии соприкосновения, потому что действительно прилетают снаряды, есть достаточно циничные обстрелы, когда уничтожаются объекты инфраструктуры, без электричества остаются населенные пункты – я про обстрел линии электропередач в районе населенного пункта Еленовка.

Также это опять применение залповой системы реактивного огня, то есть, «Грады», чего мы не наблюдали с мая 18-го года. К сожалению, опять Украина переходит эту черту.

Был обстрел, поврежден дом на севере Донецка, многоквартирный дом. К большому счастью, по счастливой случайности не пострадали жители… В целом, увы, есть и жертвы, и в гражданском населении есть раненые граждане. Есть и погибшие военнослужащие – это все в течение этого года», – заявил Пушилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть