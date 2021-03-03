Пушилин: Украина впервые за три года возобновила обстрелы из «Градов»

19.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия снова стала обстреливать населенные пункты ДНР из реактивных систем залпового огня. Об этом в эфире телеканала «Вести Крым» заявил глава республики Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пушилина, также ВСУ своими обстрелами продолжает разрушать инфраструктуру и жилые дома.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украина делает все возможное, чтобы ситуация обострилась. Это заметно как на линии соприкосновения, потому что действительно прилетают снаряды, есть достаточно циничные обстрелы, когда уничтожаются объекты инфраструктуры, без электричества остаются населенные пункты – я про обстрел линии электропередач в районе населенного пункта Еленовка.

Также это опять применение залповой системы реактивного огня, то есть, «Грады», чего мы не наблюдали с мая 18-го года. К сожалению, опять Украина переходит эту черту.

Был обстрел, поврежден дом на севере Донецка, многоквартирный дом. К большому счастью, по счастливой случайности не пострадали жители… В целом, увы, есть и жертвы, и в гражданском населении есть раненые граждане. Есть и погибшие военнослужащие – это все в течение этого года», – заявил Пушилин.