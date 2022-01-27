Пушилин: Украина заигралась. Бумеранг дезинформации больно ударил по ней

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Новости Украины

Фейковый поток сообщений о якобы предстоящем вторжении России на Украины наносит колоссальный ущерб по экономике страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Он считает, что объявленная рядом западных стран во главе с США эвакуация дипломатов с Украины вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами.

«По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности. Но Киев так заигрался, что и Зеленскому, и главе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексею Данилову пришлось успокаивать население. В результате Данилов даже признался, что нет каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это вынужденное признание, и мы понимаем, с какой целью оно сделано — Киеву всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины», – говорит Пушилин.

Также у него поинтересовались, почему Украина призывает Запад оставить дипломатов в Киеве.

«Потому что фейковый поток заявлений о якобы российском вторжении вызвал панику у населения Украины и нанес ущерб ее экономике. Эвакуация дипломатов еще более усугубила эти процессы. Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине», – резюмировал глава ДНР.