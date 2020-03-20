20.03.2020, Донецк, Михаил Рябов
Пушилин утвердил символику армии ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин издал указ, которым утвердил геральдику – эмблему и флаг Народной милиции (так в официальных документах именуют армию ДНР, как того требуют Минские соглашения).
Утвержденная символика будет применяться в помещениях армейского руководства, на официальных бланках, наградах, знаках различия, военном имуществе и т.п.
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Так, эмблема Народной милиции ДНР представляет изображение золотого двуглавого орла, на груди которого расположен щит, в поле щита – всадник, поражающий копьем дракона.
Армейский флаг повторяет эту символику и дополняется полосами черно-сине-красного цвета знамени ДНР.
Спасибо!
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