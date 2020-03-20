Пушилин утвердил символику армии ДНР

20.03.2020, Донецк, Михаил Рябов

Глава ДНР Денис Пушилин издал указ, которым утвердил геральдику – эмблему и флаг Народной милиции (так в официальных документах именуют армию ДНР, как того требуют Минские соглашения).

Утвержденная символика будет применяться в помещениях армейского руководства, на официальных бланках, наградах, знаках различия, военном имуществе и т.п.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, эмблема Народной милиции ДНР представляет изображение золотого двуглавого орла, на груди которого расположен щит, в поле щита – всадник, поражающий копьем дракона.

Армейский флаг повторяет эту символику и дополняется полосами черно-сине-красного цвета знамени ДНР.