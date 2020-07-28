Пушилин вручил госнаграды железнодорожникам ДНР

28.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Железнодорожники ДНР совершили настоящий подвиг, наладив стабильную работу ж/д транспорта и восстановив соответствующую инфраструктуру республики, несмотря на постоянные обстрелы со стороны киевских боевиков.

Об этом на праздничном мероприятии по случаю Дня железнодорожника заявил руководитель государства Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, сообщает официальный сайт главы ДНР, в торжественной встрече, проходившей в Доме науки и техники города Ясиноватая, принимали участие министр транспорта Дмитрий Подлипанов и председатель Федерации профсоюзов Максим Паршин.

Поздравляя работников железной дороги с профессиональным праздником, Денис Пушилин отметил, что у железнодорожной отрасли Донбасса большие возможности и перспективы.

«Именно с появлением железной дороги активизировалось развитие нашего региона. Мы всегда будем помнить, какую важную роль сыграли работники стальной магистрали в истории формирования нашей страны.

В Год Великой Победы мы с чувством особой благодарности вспоминаем подвиги железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Для нас очень важно сохранить традиции поколения-победителей, чтобы они получили свое развитие в делах наших современников», – заявил глава ДНР.

По его словам, задачи, стоящие перед отраслью, требуют приоритетного и постоянного внимания, для решения которых год назад был создан объединенный концерн «Железные дороги Донбасса».

«Утверждена Программа восстановления и модернизации подвижного состава и инфраструктуры на 2020–2024 годы, и на сегодня работы по ней уже начаты. Обновляется парк тягового подвижного состава, путевого хозяйства, проводятся ремонтные работы», – сообщил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул значимость работы железнодорожников и поблагодарил их за преданность профессии.

«Стабильная работа железнодорожного транспорта в столь трудное для республики время – это результат вашего самоотверженного и кропотливого ежедневного труда. Вы истинные патриоты своей Родины. Ведь именно вы смогли восстановить железнодорожную инфраструктуру республики и возобновить движение грузовых и пассажирских поездов после обстрелов украинскими боевиками нашей земли. Хочу поблагодарить вас за труд и преданность избранному делу. Особые слова признательности – ветеранам отрасли», – сказал Пушилин.

Глава ДНР вручил государственные награды работникам железной дороги, среди которых были медаль «За трудовую доблесть», а также знак отличия «За заслуги перед Республикой», которой была удостоена помощник начальника вокзала обособленного подразделения «Вокзал Донецк» Жанна Стражева.

В 2014 году во время жесточайших обстрелов со стороны украинских боевиков ж/д вокзала Донецка женщина оказывала помощь пострадавшим мирным жителям.

Кроме того, благодарностью главы ДНР были отмечены четыре работника железнодорожной отрасли. Продолжилось мероприятие вручением ведомственных наград и праздничным концертом.

Отметим, что День железнодорожника в ДНР отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.