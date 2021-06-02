Подпишись на рассылку
02.06.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Пушилин вручил ключи от дома семье погибшего Героя ДНР

Новости УкраиныГлава ДНР Денис Пушилин вручил ключи и документы на дом семье погибшего защитника Донбасса...

Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи и документы на дом семье погибшего защитника Донбасса гвардии капитана Сергея Носовского.

Об этом сообщает официальный сайт руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Руководитель республики пообщался с вдовой и дочерями героя.

Глава ДНР отметил, что очень важно, чтобы семьи погибших военнослужащих были социально защищены, чувствовали заботу со стороны государства.

«Маленькую лепту, которую смогли, мы внесли. Теперь у вас свой дом», – сказал Пушилин.


Отметим, что за заслуги перед республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР, гвардии капитану Сергею Носовскому посмертно было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

Позже Денис Пушилин поделился впечатлениями от встречи с семьёй героя.

«В марте, когда вручал вдове погибшего Сергея Носовского Звезду Героя Донецкой Народной Республики, она обратилась с просьбой помочь с жильем. У Софии Владимировны трое детей – невозможно было не осуществить это желание.

Сегодня вручил семье погибшего героя ключи и документы от дома – и впервые увидел на лице Софии Носовской улыбку. Она довольна и его состоянием, и тем, что в нем новая мебель, холодильник, телевизор. И даже есть участок земли, наличие которого для нее было важным», – написал глава ДНР в своём Telegram-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть