Пушилин вручил ключи от дома семье погибшего Героя ДНР

02.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи и документы на дом семье погибшего защитника Донбасса гвардии капитана Сергея Носовского.

Об этом сообщает официальный сайт руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель республики пообщался с вдовой и дочерями героя.

Глава ДНР отметил, что очень важно, чтобы семьи погибших военнослужащих были социально защищены, чувствовали заботу со стороны государства.

«Маленькую лепту, которую смогли, мы внесли. Теперь у вас свой дом», – сказал Пушилин.

Отметим, что за заслуги перед республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР, гвардии капитану Сергею Носовскому посмертно было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

Позже Денис Пушилин поделился впечатлениями от встречи с семьёй героя.

«В марте, когда вручал вдове погибшего Сергея Носовского Звезду Героя Донецкой Народной Республики, она обратилась с просьбой помочь с жильем. У Софии Владимировны трое детей – невозможно было не осуществить это желание.

Сегодня вручил семье погибшего героя ключи и документы от дома – и впервые увидел на лице Софии Носовской улыбку. Она довольна и его состоянием, и тем, что в нем новая мебель, холодильник, телевизор. И даже есть участок земли, наличие которого для нее было важным», – написал глава ДНР в своём Telegram-канале.