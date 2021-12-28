Пушилин вручил ключи от квартир молодым медикам ДНР

28.12.2021  22:25 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия


Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с молодыми медработниками отдалённых городов и районов республики и вручил им новогодние подарки.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с молодыми медработниками отдалённых городов и районов республики...

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По словам Пушилина, в республике делается всё возможное для того, чтобы поддержать молодых специалистов, и особое внимание уделяется тем из них, кто решил связать свою профессиональную деятельность с работой в отдаленных населенных пунктах.

Он подчеркнул, что ощутимая поддержка сферы медицины запланирована в рамках Программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы.

«Это, опять же, оборудование, ремонты больниц, поликлиник и ряд еще направлений, которые нам хотелось бы закрыть для обеспечения всем необходимым наших медицинских учреждений. Поэтому будем работать», – сказал глава ДНР.

Денис Пушилин поздравил участников встречи с наступающим Новым годом и вручил новогодние подарки. Для четырех молодых специалистов, работающих в медучреждениях Горловки и Снежного, главным подарком стали ключи от квартир.

Позже глава ДНР поделился впечатлениями от встречи в своём Telegram-канале.

«Сегодня пообщался с врачами, недавними выпускниками медуниверситета, которые выбрали местом своей работы отдаленные населенные пункты – Горловку, Снежное, Докучаевск, Тельмановский район. Я поинтересовался причиной такого решения, и ответы меня порадовали: «быстрее даются навыки», «можно раскрыть свой потенциал». Их жизненная позиция: «кто, если не я?»

Молодых специалистов поддерживает Фонд Некрасова, благодаря которому четверо ребят получили ключи от квартир. Уже сегодня они вошли в новые дома. Большое спасибо фонду за такую важную, существенную и своевременную поддержку!» – написал Пушилин.



Он также со своей стороны пообещал создавать для молодых кадров республики достойные условия труда и оказывать им всестороннюю поддержку.



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