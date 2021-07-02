Пушилин вручил красные дипломы ДНР и РФ лучшим выпускникам донецких вузов

02.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Донбасс как плавильня наций, людей труда и ратного подвига, всегда был и остаётся ключевым звеном, которое определяет самобытное лицо православной славянской цивилизации.

Такие слова звучали во время торжественной церемонии вручения красных дипломов РФ и ДНР, состоявшейся 2 июля в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие проходило в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Помимо главы ДНР, членов правительства, руководителей и преподавателей вузов, а также родителей выпускников, в церемонии принимал участие депутат Госдумы РФ, первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Обращаясь к собравшимся, глава республики Денис Пушилин отметил, что сегодня в зале академического театра собрались лучшие из лучших.

«Обучение в вузах республики соответствует высоким образовательным стандартам РФ, что подтверждает знак качества ваших дипломов. Ваш успех во многом стал возможен благодаря помощи со стороны России, предоставляющей для развития наших студентов множество площадок.

Обучающие семинары и практические занятия, научно-практические конференции, конкурсы, стажировки – за всё это, что помогало оттачивать ваше профессиональное мастерство, мы признательны Российской Федерации», – подчеркнул Пушилин и поблагодарил ректоров, профессорско-преподавательский состав вузов, а также родителей за достойную подготовку студентов к трудовой жизни.

Глава ДНР вручил десяти лучшим выпускникам красные дипломы Российской Федерации. Также медалью «Золотая звезда Героя Труда Донецкой Народной Республики» был награждён Геннадий Онищенко.

«Сегодня Россия помогла вам получить дипломы Российской Федерации. Я хочу продолжить. Теперь Россия от вас ждет помощи, – сказал российский парламентарий. – Донбасс всегда был и в Советском Союзе, и в Российской империи, и остается сейчас ключевым звеном, которое определяет самобытное лицо православной славянской цивилизации.

Донбасс – это плавильня наций, людей труда, ратного подвига. И все, что связано с Донбассом, всегда заслуживает высшей оценки».

Церемония сопровождалась концертной программой, подготовленной студентами вузов. Также прозвучали музыкальные подарки в исполнении солистов заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» и Донецкой государственной академической филармонии.