Пушилин встретился с пленными всушниками
Глава ДНР Денис Пушилин встретился и пообщался с пленными бойцами ВСУ.
Соответствующую видеозапись опубликовал официальный сайт ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В зале собралось несколько десятков пленников.
«Что делать с вашими сослуживцами, если они не сложат оружие? Мы будем вынуждены их уничтожить.
Но если они сложат оружие, как бы нам ни было тяжело, и мы должны будем с этим свыкнуться – раз мы обещали, и обещал президент РФ, который не бросает слова на ветер никогда – мы вас отпустим по домам», – сказал Пушилин собравшимся.
Также он позволил пленным позвонить своим родным и близким – предупредить, что они живы, и скоро вернутся домой.
«Когда снаряды летят по детским садам, школам, больницам – это уже не война. Это уже геноцид», – резюмировал глава ДНР.
Спасибо!
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