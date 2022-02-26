Пушилин встретился с пленными всушниками

Глава ДНР Денис Пушилин встретился и пообщался с пленными бойцами ВСУ.

Соответствующую видеозапись опубликовал официальный сайт ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В зале собралось несколько десятков пленников.

«Что делать с вашими сослуживцами, если они не сложат оружие? Мы будем вынуждены их уничтожить.

Но если они сложат оружие, как бы нам ни было тяжело, и мы должны будем с этим свыкнуться – раз мы обещали, и обещал президент РФ, который не бросает слова на ветер никогда – мы вас отпустим по домам», – сказал Пушилин собравшимся.