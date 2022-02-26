Пушилин встретился с пленными всушниками

26.02.2022  01:07 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин встретился и пообщался с пленными бойцами ВСУ.

Соответствующую видеозапись опубликовал официальный сайт ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ДНР Денис Пушилин встретился и пообщался с пленными бойцами ВСУ. Соответствующую видеозапись опубликовал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В зале собралось несколько десятков пленников.

«Что делать с вашими сослуживцами, если они не сложат оружие? Мы будем вынуждены их уничтожить.

Но если они сложат оружие, как бы нам ни было тяжело, и мы должны будем с этим свыкнуться – раз мы обещали, и обещал президент РФ, который не бросает слова на ветер никогда – мы вас отпустим по домам», – сказал Пушилин собравшимся.

Также он позволил пленным позвонить своим родным и близким – предупредить, что они живы, и скоро вернутся домой.

«Когда снаряды летят по детским садам, школам, больницам – это уже не война. Это уже геноцид», – резюмировал глава ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть