Пушилин встретился с родителями погибшего защитника республики

12.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с родителями погибшего пять лет назад ополченца, военкора и поэта Всеволода Петровского.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи глава государства передал родителям покойного заслуженную награду сына – знак отличия «Георгиевский крест» IV степени и поблагодарил Татьяну Авенировну и Вячеслава Владимировича за достойное воспитание сына.

«Уважаемые Татьяна Авенировна, Вячеслав Владимирович, давно рассчитывал, что у меня будет такая возможность лично с вами пообщаться и передать заслуженную государственную награду вашего сына «Георгиевский крест» IV степени. Очень трудно подобрать слова. Я прекрасно понимаю и осознаю, что тут никакие слова не помогут, потому что, несмотря на прошедшие пять лет, эта боль утраты пронизывает все ваше настоящее.

Вы воспитали достойного сына. Не каждый готов взять оружие в руки. К этому невозможно принудить, заставить… А у Всеволода была искренность. Он погиб, помогая другим, и это действительно заслуживает, чтобы его имя было увековечено не только в нашей памяти. Это важно для следующих поколений. Он один из наших героев, который жил среди нас и останется у нас в памяти», – сказал Пушилин.

Напомним, Всеволод Петровский, позывной «Ковыль», героически погиб, спасая боевых товарищей: вызвался быть в составе группы, которая помогала выносить раненых с поля боя, по которым украинская артиллерия открыла огонь.