Пушилин встретился с шахтерами и принял рапорт о вводе в эксплуатацию нового очистного забоя

16.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР на шахте «Комсомолец Донбасса» была введена в эксплуатацию новая лава (подземная очистная выработка) с общими запасами угля порядка 638 тысяч тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Для того, чтобы принять рапорт о введении в эксплуатацию нового очистного забоя, на шахту приехал Денис Пушилин. Уже на месте он заслушал доклад главного инженера шахты Александра Богомола.

По его словам новая лава принята с оценкой «отлично». Её длина составляет 255 метров, глубина ведения работ – 800 метров, вынимаемая мощность пласта – 1,12 метров. Запасы угля составляют 638 тысяч тонн марки «Т». Планируется среднесуточная нагрузка на добычу 1300 тонн.

После доклада Денис Пушилин поздравил горняков с вводом в эксплуатацию нового очистного забоя, назвав это событие важным не только для шахты «Комсомолец Донбасса», но и для всей страны.

«В этом году это уже 4-й очистной забой, он каждый у нас на счету. Это говорит о том, что у предприятия раздвигаются экономические горизонты, что люди будут с зарплатой. Это важно и это ценно. Спасибо за вашу работу, за вашу стойкость и терпение», – сказал Пушилин.

После чего глава государства встретился с работниками угольного предприятия и пообщался с шахтёрами.

«Нам с вами предстоит дальше работать. В этом году на шахте зафиксирована добыча более миллиона тонн угля, но это не самый высокий показатель, который может выдавать предприятие. В этом направлении будем работать. Это в свою очередь позволит нам с вами говорить и о повышении заработных плат. По тем сложностям, которые есть в Республике, — никто, кроме нас, с ними не справится. Никто вместо нас не придет и не сделает нашу работу. Все в наших руках», – подчеркнул Пушилин.