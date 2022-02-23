Пушилин: ВСУ потеряли смысл и цель – и представляют ещё большую угрозу

ВСУ должны добровольно отойти от линии соприкосновения и отвести технику.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил лидер ДНР Денис Пушили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружений, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Они должны добровольно покинуть и вывезти вооружение. Это самый оптимальный вариант», – сказал Пушилин.

Однако даже при таком сценарии Украина будет продолжать представлять опасность для стран Евросоюза, полагает он.

«Но проблема глубже и серьезнее, и это уже не только наша проблема. Хорошо, отсюда перемещается. Куда? На территорию Украины? Точно? А может быть, какая-то часть будет перемещаться в Европу, и оголтелыми националистами могут там совершаться теракты, грабежи и разного рода преступления.

Кто-то даст гарантию, что этого не будет? Наверняка нет. Поэтому осуждение России в связи с нашим признанием выглядит не совсем здраво, учитывая то, что Россия сейчас пытается предотвратить», – заключил Пушилин.