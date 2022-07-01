Пушилин выступил с разъяснениями по поводу освобождения нацистов «Азова»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Из переданных по обмену пленных «азовцев» – ни одного офицера, а 37 человек – с такими увечьями, что стопроцентно эти люди не вернутся в строй.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Для нас было очень важным вернуть наших русских солдат, наших военнослужащих. Это действительно большой успех в том, что они находятся сейчас дома. Потому что абсолютному большинству из них применялись пытки, условия были за рамками нормального обращения с пленными, исходя из этого, им требовалась срочная медицинская помощь, мы прикладывали совместные усилия, чтобы этот обмен состоялся. Среди тех ребят, кто уже дома, кому оказывается медицинская помощь, 47 человек граждан из ДНР, это в основном мобилизованные. Это один из тех случаев, когда учителя под Горловкой попали в плен, ряд других случаев. Практически все это из числа мобилизованных, буквально несколько человек наши контрактники. Оставшиеся ребята – это военнослужащие РФ, в том числе и заслуженные, в том числе и летчики, и отдельные ребята, которые выполняли специальные задачи. Летчики, требовали скорейшего возвращения, потому что они подвергаются особенным издевательствам и пыткам. Украинские преступники испытывают особую ненависть именно к летчикам», – заявил Пушилин.

Он отметил, что освобождение покалеченных «азовцев» не отменяет трибуналов для военных преступников.

«Это рядовые националистических батальонов, «азовцы» и не только, там еще «айдаровцы» были. Это те люди, по ком не было, по их личным каким-то данным, преступлений. Второй критерий, это те люди, которые не смогут точно встать в строй, это по сути калеки, то есть, которые получили увечья и травмы в результате боевых действий, их порядка 37 человек. Ни в воем случае трибунал не отменяется, планы не изменяются. То количество рядовых «азовцев», которые имеют увечья и не встанут в строй, то есть никак не может повлиять вообще на те планы, которые ставили, мы не отходим от этих планов», – заверил глава ДНР.