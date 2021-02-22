Пушилин взбудоражил всю Украину и довёл нацистов до истерики

22.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина об альтернативе Минским соглашениям в виде дальнейшей интеграции Донбасса в Россию взбудоражило всю Украину и оказалось крайне опасным для Киева.

Об этом в эфире канала «Apostrophe» заявил украинский военный эксперт и русофоб Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте рассмотрим вопрос – а кто кого использовал (во время общения главы Дениса Пушилина с Леонидом Кравчуком в эфире российского телеканала – прим. ред.)?

Пушилин кидает российские нарративы, страшилки: если вы не согласитесь на российский план урегулирования ситуации, не сядете за один стол переговоров с нами, Луганском и Донецком, как и требует РФ, тогда мы будем присоединяться к Российской Федерации. Другой вопрос, что Россия не видит эти территории в составе РФ.

Но речь о том, что именно Кравчука используют, и Пушилин использует возможности эфира, который будет комментироваться в украинском информационном поле ради проведения информационно-психологической операции, что и получается блестяще. Посмотрите, уже неделю украинские СМИ обговаривают эти пушилинские нарративы. Заявление громкое, мы должны реагировать», – призвал он.

Напомним, 15 февраля Денис Пушилин в эфире российского «Первого канала» пообщался с Леонидом Кравчуком. Руководитель молодой республики сообщил бывшему президенту, что если Украина не будет предпринимать реальных шагов по выполнению Минских соглашений, то Донбассу останется один путь – в Россию.