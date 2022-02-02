Пушилин: Запад задумал опасный и непрогнозируемый сценарий в Донбассе

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Новости Украины

Страны Запада заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе, накачивают Украину оружием и инструкторами, тем самым реализуя опасный сценарий с непрогнозируемыми последствиями.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью, опубликованном на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Запад заинтересован в разжигании конфликта и повышении ставок на переговорных площадках, в которых сейчас участвует. Но никто не понимает, где эта ситуация может остановиться. Накачивая и напичкивая Украину оружием, [зарубежные партнеры] создают достаточно опасный непрогнозируемый сценарий», – сказал он.

Денис Пушилин отметил, что страны Запада весьма предприимчивы, продавая Украине устаревшее и подлежащее списанию вооружение, которое всё равно остаётся достаточно опасным.

Тем не менее, Донбасс готов дать отпор украинской агрессии, как это уже было в 2014 и 2015 годах, и даже более того.

«Сравнивать 2014 и 2022 годы уже не совсем корректно. Тогда мы вынуждены были противостоять всей мощи украинской армии разрозненными отрядами ополченцев. Все, кто считал возможным, нужным, необходимым, брали в руки оружие, начиная от самого примитивного и заканчивая трофейным – забирали то, которое оставалось на поле боя», – напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что теперь ЛНР и ДНР стали полноценными государствами со своими армиями, которые неустанно готовятся к новому витку войны, проводя регулярные учения и слаживания министерств и ведомств.

«Отрабатываем совместные действия с экстренными службами по самым разным вариантам развития событий, понимая, что может произойти все что угодно. Так что мы со своей стороны готовы. Но я опять подчеркну нашу мотивацию: мы находимся дома, и отступать нам некуда», – резюмировал Пушилин.