Пушилин заявил о неизбежной модернизации угольной промышленности ДНР

03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Поскольку оборудование шахт Донбасса катастрофически устарело, а Киев за 24 года правления только воровал и выкачивал ресурсы, руководство ДНР начало осуществление подготовительных шагов по модернизации и развитию угольной отрасли.

Об этом в ходе встречи с жителями Тореза сообщил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши шахты сейчас находятся в плачевном состоянии, потому что используются технологии 1950-60-х годов. Никакого развития не происходило. За 24 года существования Украины был только распил дотаций, но ничего не делалось. Так вечно продолжаться не может.

У нас ситуация обострилась из-за нашей непризнанности и трудностей сбыта. А в этом году еще и добавилась ситуация с распространением коронавируса во всем мире.

Мы не можем сидеть сложа руки, поэтому идут подготовительные шаги для реализации программы модернизации угольной отрасли. Нам необходимо обогащать уголь, чтобы он был конкурентоспособным и востребованным.

Как только мы этого достигнем, мы сможем говорить о рентабельности шахт. Если сейчас смотреть на экономическую составляющую шахт, то они убыточные», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что государство может помочь на время разработки программы модернизации, но долго это продолжаться не сможет.

«Нам необходимо обогащать уголь, повышать его стоимость. Что в металлургии, что в угольной отрасли, сейчас не лучшие времена», – добавил руководитель государства.

Также глава ДНР отметил, что профильные министерства и ведомства работают над тем, чтобы программа развития и модернизации угольной отрасли полноценно заработала.

«Она заработает со всеми вытекающими последствиями, включая обеспечение достойной зарплатой шахтеров», – резюмировал Пушилин.