Пушилин заявил о серьезной угрозе и дал срочное поручение

04.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

Коррупция не искоренена и остается серьезной угрозой, способной разрушить государство, как это известно на примере Украины из недавней истории.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил на встрече с активом Общественного движения «Донецкая Республика» по случаю пятилетия организации.

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«Мы думали: коррупцию легко будет побороть. Коррупции в 2014 году не было вообще, это состояние, к сожалению, мы не смогли сохранить. Есть на то ряд причин. С этой задачей мы, увы, не справились. А ведь коррупция разрушает любое государство, свидетельство этому – соседнее государство Украина», – отметил Пушилин.

Он заявил о важности работы членов общественного движения, так как задача организации остается прежней – все процессы строительства и развития ДНР должен контролировать народ.

На встрече были озвучены, в частности, вопросы, касающиеся улучшения работы пунктов пограничного и таможенного контроля, уменьшения времени их прохождения.

Кроме того, прозвучал вопрос об организации работы отделений Миграционной службы в малых городах ДНР, в частности, в Моспино, Денис Пушилин дал поручение рассмотреть решения данного вопроса в оперативном порядке.

«Жителям малых населенных пунктов сложно ездить в другой город, район для оформления документов. Дома это будет сделать дешевле и проще», – пояснил «ПолитНавигатору» руководитель Центрального исполкома «Донецкой Республики» Алексей Муратов.