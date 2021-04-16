Пушилин: Зеленский врёт накануне встречи с Макроном

16.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

На Донбассе и не пахнет спокойствием – Украина не отказалась от обстрелов населенных пунктов, в результате которых гибнут мирные жители, а «Минские соглашения» перевернуты с ног на голову. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский, заявивший накануне встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном о том, будто на Донбассе все спокойно, нагло врет. Европейским же лидерам, по мнению Пушилина, пора перейти к выполнению взятых на себя обязательств.

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«Спокойствия нет и близко. Очень много не то, что информации, а свидетельств даже о том, что погибают люди. Вчера последний погибший, мужчина после обстрела из минометов погиб у себя дома.

Я напомню, что с начала апреля это уже третья смерть. Был пенсионер, был ребенок. Поэтому я, увы, не ожидаю ничего хорошего от этих переговоров. Будут опять дежурные заявления.

Что бы они могли сделать, чтобы приблизить мир, я не вижу. Хотя должны это сделать, потому что и Германия, и Франция являются странами-гарантами выполнения «Минских соглашений». Но мы видим картину, перевернутую с ног на голову», – заявил Пушилин.