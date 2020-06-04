Пушилину напрямую без бюрократии передадут массовые жалобы на работу коммунальщиков в ДНР

04.06.2020, Донецк, Михаил Рябов

Граждане ДНР массово жалуются на работу коммунальных служб. Такие данные прозвучали сегодня на видеоконференции, организованной движением «Донецкая республика». Все жалобы с конкретными адресами без бюрократических проволочек в кратчайшие сроки будут переданы лично главе республики Денису Пушилину.

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«Мы проводим такого рода собрание, чтобы, исключая бюрократическую проволоку, которая может затянуть решение вопросов, оперативно выяснить наиболее актуальные проблемы граждан нашего государства, которые поступают в общественные приемные», — пояснил один из руководителей общественного движения Артём Тимченко.

Как сообщили участники конференции, в Донецке«самая большая проблема жителей многоквартирных домов города – это течь кровли. Причем, это касается всех без исключения районов».

Такие же вопросы граждан по-прежнему постоянно поступают в общественные приемные в Горловке, Дебальцево, Докучаевске, Енакиево, Зугрэсе, Ждановке, Иловайске, Кировском, Макеевке, Снежном, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Ясиноватой, Амвросиевке, Старобешевском и Тельмановском районах Республики.

Проблемной является и тема капитального ремонта тепловых сетей, водоводов, разрушенного жилого фонда, кровли многоквартирных домов и другие важные вопросы.

«После завершения отопительного сезона на первый план вышли вопросы реконструкции газового котельного комплекса школ нашего города (№№ 4,6,7)», — поделились своей проблематикой сотрудники Общественной приемной Снежного.

Аналогичная ситуация уже довольно долго тревожит жителей Ленинского района Донецка и Макеевки.

«У нас также есть объекты, где необходима реконструкция здания котельной и капитальный ремонт подводящих инженерных сетей теплоснабжения», — сообщили в общественной приемной Горняцкого района города.

Кроме того, помимо вышеизложенных задач, в Снежном также остро стоят вопросы по строительству второго ввода энергоснабжения на ВНС 3-го подъема и строительству водовода «ВНС Софьино-Бродская».

Сигнал продолжительности подобной ситуации сразу поступил и от общественных приемных Тореза, Новоазовска, Шахтерска, Донецка и Ясиноватой.

«Таким образом, необходимо подготовить данные, когда письма с проблематикой направлялись в вышестоящие инстанции, и вновь поднять вопрос об их решении, предоставив напрямую всю необходимую информацию главе республики», — резюмировал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Участники конференции предоставили списки адресов с вышеуказанными проблемами, которые будут предоставлены на рассмотрение Дениса Пушилина.

Муратов отметил, руководство ДНР имеет возможность получать информацию о проблемах благодаря общественным приемным.

«Общественные приемные – это прямая связь жителей нашего государства с главой республики. Только таким образом мы сообща сейчас можем повлиять на решение затянувшихся вопросов граждан, ответы на которые они не смогли найти в соответствующих министерствах», -сказал Муратов, выразив надежду на скорые положительные изменения в работе коммунальных служб.