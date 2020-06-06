06.06.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Происшествия
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Пушилину взломали страницу Вконтакте


Глава ДНР Денис Пушилин заявил о взломе его аккаунта в социальной сети Вконтакте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следом за Twitter был взломан мой аккаунт в ВКонтакте. Когда проблема будет устранена, сообщу об этом дополнительно. Всю информацию вы сможете получать на моем официальном сайте или telegram-канале», – заявил руководитель республики.

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Ранее был взломан аккаунт Пушилина в Twitter – от его лица начали публиковаться фейковые извинения за обстрелы территории, которые, на самом деле, совершались украинскими войсками.

Пушилин тогда заявил, что за взломом Твиттера стоит не только СБУ.

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