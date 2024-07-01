Пушки вместо масла: ЕС продолжает накачивать Молдову оружием

Алексей Логофет.  
01.07.2024 14:56
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Молдова, Политика


Совет Европейского союза оказал вооружённым силам Молдовы помощь в размере 9 миллионов евро в целях модернизации ПВО страны,сообщает пресс-служба этой структуры.

Средства, выделенные по линии Европейского фонда мира, пойдут на финансирование систем ПВО малой дальности. Как сообщается в пресс-релизе, это решение дополняет оказанную ранее помощь в размере 41млн. евро, направленную на модернизацию молдавской армии в области мобильности, воздушного наблюдения, радиоэлектронной борьбы и логистики.

Совет Европейского союза оказал вооружённым силам Молдовы помощь в размере 9 миллионов евро в...

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Сообщается, что поддержка Молдовы по линии Европейского фонда мира достигла 137 млн. евро. В течение двух прошлых лет ЕС оказывал ежегодную помощь на сумму €40 млн. Первая мера помощи, направленная в декабре 2021 года, составила €7 млн.

«ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, а также укреплять устойчивость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующих действий России», – говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

На эту новость уже отреагировали представители молдавской оппозиции.

«Нашу нейтральную страну они пичкают оружием. Как Майя будет отрабатывать эти деньги? Здоровьем и жизнями молдаван?», – написал в своём телеграм-канале лидер блока «Победа» Илан Шор.

По его словам, не стоит ждать от еврочиновников помощи Молдове в развитии сельского хозяйства или интеграции в европейскую экономику. «Реально только втягивание страны в военную заварушку. За Брюсселем не заржавеет», – отмечает политик.

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