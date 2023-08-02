Пушкин, Лермонтов и Прилепин – в школы новых регионов РФ поступили российские учебники

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До 1 сентября в школы новых регионов России поступит два миллиона художественных книг.

Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В новых регионах России мы ведём системную работу, стараемся как можно быстрее интегрировать их в единое образовательное пространство. В части учебной художественной литературы, библиотечных фондов, наследство мы получили, мягко скажем, незавидное. Учебники годами не обновлялись. В библиотеки поступлений толком не было, только за счёт соросовской литературы», – пожаловался министр.

Он подчеркнул, что в 2022 году в новые регионы России было направлено 7,5 миллионов школьных учебников. Ещё два миллиона книг было собрано по волонтёрским каналам и от регионов-шефов.

В этом же году в школы поступят работы порядка 200 авторов – для разных возрастов, в том числе произведения, в том числе Пушкин, Лермонтов, Островский, Булгаков, Мандельштам. Из современных авторов – Захар Прилепин. В общей сложности в этом году поступит 2 миллиона книг.

Кроме того, Кравцов пообещал, что до 1 сентября все школы новых регионов РФ будут подключены к электронной государственной библиотеке.

«Добавлю также, что совместно с Минцифрой мы подключили новые регионы к государственной информационной системе «Моя школа», синхронизируем её до 1 сентября со школьными библиотеками. Чтобы все школьные библиотеки имели доступ к бесплатной художественной литературе и актуальным методическим материалам», – добавил министр.