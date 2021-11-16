Пушкин. Зыгарь. Порно

Все бросились смотреть сериалы. Удобно, говорят. Сидишь, а тебе картинки показывают – и какой-никакой сюжет есть. Увлекательно, в общем. И легко, лениво – не книжки читать. Беда в том, что продукция сериальная эта весьма низкопробного качества. Причём, всякий раз, когда думаешь: вот оно дно – снизу стучатся.

На этот раз в хит-параде худших лидирует Михаил Зыгарь, самопровозглашённый писатель, а теперь и кинематографист. На помощь ему пришла сценаристка Беркович. А покусилась эта тусовочка буквально на наше всё – на Александра Сергеевича Пушкина.

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Вот описание того, что предлагают эти титаны ума и духа. Прочтите, зацените, как в моей молодости говорили:

«В каждой серии действие сказок Пушкина переносится в нашу реальность. Знакомые пушкинские образы станут еще понятнее: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью».

Там и Лолита Милявская отметиться должна.

Но даже, не смотря на, казалось бы, реальные факты, я всё равно думал, что это нечто вроде розыгрыша. Ан нет! Деньги заплачены, я смотрю чушь. Хватает меня на 15 минут. Да, каждый извращается, как он хочет и может. Но вот для чего называть это «Сказки Пушкина. Для взрослых»?! Апргейд, не иначе?! То есть, была рыбка, а теперь вот такая рыбка – московская, распутная. На современный манер. И для каких взрослых? Для сбежавших из дурдома? Для олигофренов?

Как бы передать стиль этого творчества? Вот, знаете, был такой старый приём – из седой древности: берут известный сюжет – сказку Шарля Перро, к примеру – и делают по нему порно, где Волк не ест, а творит шпили-вилли с девочками и с пирожками. А всё это приправлено нелепыми диалогами в два-три предложения. Зыгарь и его соучастники сотворили нечто похожее. Только беда в том, что люди на экране реально мнят себя актёрами и не понимают, что играют в порно – нет, им видится, что они участники экранизации «Короля Лира». Безумие, не иначе.

А теперь о серьёзном. Всё это могло бы выглядеть как очередной идиотизм. Но, право, сколько можно паразитировать на Пушкине, Достоевском, Толстом, интерпретируя их так, будто у «творцов» диарея? Сколько можно снимать фильмы с названиями вроде «Цой», «Стрельцов», которые к заявленным в названиях людям не имеют никакого отношения?

Что происходит с культуркой в России в принципе? Как так получилось, что на откуп людей, насколько бездарных, настолько и ненавидящих страну, отдано производство откровенного дерьма, которое не только издевается над сознанием людей, но и над культурным кодом всего народа? И, может, хватит уже эти вздохов, охов и ахов, а пора отделять свиней ото всех остальных? Ведь сначала зыгари рядились в писатели, а теперь вот сунулись в кинматографисты. Кто-то же им отвалил золотые горы?

Да, и последнее. Трагедия в том, что у книжек зыгарей и сериалов зыгарей есть читатели и есть зрители. Кто они? Как они выглядят? И не эти ли нездоровые люди есть лучшее свидетельство и доказательство того, как на протяжении долгого времени в России уничтожали образование и культуру? И вот – получили! Распишитесь! Так что не видно не зги. Одни только стоны из-за угла тех, кто не в состоянии запомнить две строчки из вступления к поэме «Руслан и Людмила».

Идиоты и мрази. Мрази и идиоты. Других эпитетов нет. Не просите.