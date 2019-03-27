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27.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Пушков и Матвиенко грозят Украине принятием «соответствующего заявления»

Совет Федерации должен привлечь внимание мирового сообщества к высылке иностранных журналистов с территории Украины.

Об этом в ходе заседания верхней палаты заявил председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все хорошо знаем, что Украина нарушает свои международные обязательства, не допуская или высылая с территории страны российских журналистов, но в последнее время украинские власти перешли к практике недопущения на территорию Украины европейских журналистов, которые направлялись туда для освещения выборов.

Уже был скандал с журналистом из Австрии, на днях был продержан в аэропорту, а потом выслан из страны известный итальянский журналист, представляющий итальянское телевидение. И украинские власти обещали не допустить на освещение выборов на Украине большую часть российских журналистов.

В связи с этим, я считал бы целесообразным от имени временной комиссии по информационной политике, в письменной форме обратить на это внимание Арлема Дезира – представителя ОБСЕ по свободе СМИ, и потребовать реакции со стороны вверенной ему организации. В частности, в более широком смысле поставить этот вопрос на обсуждение ОБСЕ. Кроме того, считал бы целесообразным связаться с политическими силами и журналистскими ассоциациями Италии и Австрии, чтобы также обратить их внимание на этот вопрос и заручиться их поддержкой.

В случае, если эти нарушения будут продолжаться и носить более широкий характер, думаю, можно было бы обдумать после украинских выборов соответствующее заявление по линии Совета Федерации», – отметил Пушков.

Инициатива сенатора была поддержана председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая поручила коллегам «дать соответствующую реакцию» по итогам выборов президента на Украине.

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