Пушков оценил положение дел на информационном фронте Россия-Запад

23.06.2022  18:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Информвойна, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Россия пока выигрывает информационную войну на своей территории и удерживает позиции.

Об этом сегодня на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике заявил ее председатель Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пока выигрывает информационную войну на своей территории и удерживает позиции. Об этом сегодня...

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«Сейчас, если провести опрос общественного мнения о степени доверия к западным СМИ среди российской аудитории, я уверен, что цифры бы были исключительно показательные. Я считаю, что в России и части сопредельных государств мы эту войну уже выиграли, и сейчас удерживаем позиции.

Наша аудитория убеждается в том, что деградация западных СМИ продолжается, и информацию лучше получать из российских источников. Кто-то пользуется «Телеграмом» и соцсетями, но флагманы западных СМИ перестали быть авторитетом. Их все рассматривают как политико-пропагандистские инструменты», – сказал Пушков.

В то же время он считает, что на Западе российская позиция полностью блокирована.

«В этих условиях говорить о том, что мы там можем оказать решающее воздействие на информационную обстановку, не приходится. Надо реалистично оценивать ситуацию. Но при этом наблюдается интересный феномен: на уровне политических элит российская аргументация если не находит понимания, то по крайней мере входит во внутриполитический дискурс. Не редки случаи, когда влиятельные фигуры говорят о том, что надо учитывать интересы безопасности России. Это значит, что наше послание доходит», – заключил Пушков.

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