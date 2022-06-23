Пушков оценил положение дел на информационном фронте Россия-Запад

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Россия пока выигрывает информационную войну на своей территории и удерживает позиции.

Об этом сегодня на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике заявил ее председатель Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, если провести опрос общественного мнения о степени доверия к западным СМИ среди российской аудитории, я уверен, что цифры бы были исключительно показательные. Я считаю, что в России и части сопредельных государств мы эту войну уже выиграли, и сейчас удерживаем позиции. Наша аудитория убеждается в том, что деградация западных СМИ продолжается, и информацию лучше получать из российских источников. Кто-то пользуется «Телеграмом» и соцсетями, но флагманы западных СМИ перестали быть авторитетом. Их все рассматривают как политико-пропагандистские инструменты», – сказал Пушков.

В то же время он считает, что на Западе российская позиция полностью блокирована.

«В этих условиях говорить о том, что мы там можем оказать решающее воздействие на информационную обстановку, не приходится. Надо реалистично оценивать ситуацию. Но при этом наблюдается интересный феномен: на уровне политических элит российская аргументация если не находит понимания, то по крайней мере входит во внутриполитический дискурс. Не редки случаи, когда влиятельные фигуры говорят о том, что надо учитывать интересы безопасности России. Это значит, что наше послание доходит», – заключил Пушков.