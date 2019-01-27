Пушков предложил по Украине что-то непонятное

27.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна «меньше цацкаться» с Украиной, однако Москве заранее не стоит не признавать результаты грядущих президентских выборов, которые наверняка обернутся массовыми фальсификациями в условиях бандеровского террора и тотальной цензуры.

Такой вывод следует из выступления российского сенатора Алексея Пушкова в эфире телеканала ТВЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо ли нам признавать результаты выборов на Украине? Я думаю, что заранее объявлять, что результаты выборов будут незаконными, наверное, не надо. Но если мы увидим, что выборы сопровождаются массовыми фальсификациями: не только главный Центризбирком, но и все областные и городские центры состоят из его (нынешнего президента Украины,- ред.) людей. То есть, их политическое будущее и благополучие связано с именем Порошенко: если он провалится, то их всех выгонят.

Поэтому они будут работать на его победу любой ценой, и он, со своим рейтингом 8-10 процентов, может, благодаря фальсификационным технологиям, остаться президентом, и его тут же поддержат Соединённые Штаты Америки, потому что он их полностью устраивает», – отметил сенатор.

«Если там будет зашкаливать объём нарушений выборов, фальсификаций, а я уверен, что об этом будут говорить другие кандидаты, это будут обсуждать на Украине достаточно широко, то это даёт нам моральное и политическое основание не признавать результат этих выборов.

Я вообще считаю, что нам надо поменьше цацкаться с Украиной. Потому что такое ощущение, что мы пытаемся сберечь то, что там уже давно разбито. При этой власти на Украине нас ничего не ждёт», – резюмировал Алексей Пушков.