Пушков рассказал о варварстве западной цивилизации

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Официальный гуманизм политической доктрины Запада не помешал свершиться огромному числу преступлений за последние годы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание на недавнее заявление президента Франции Макрона о противостоянии «цивилизации и варварства», как тот охарактеризовал последние атаки исламистов против французов, в частности отрезания голов.

По словам российского политика, развернувшаяся полемика «оставляет в стороне вопрос о «цивилизованности цивилизаторов».

«С оценкой варварства все проще: мы солидарны с негодованием французов и соболезнуем в связи с кровавыми терактами. С «цивилизацией» сложнее. Потому что это во многом цивилизация ДЛЯ СЕБЯ, но для внешнего мира она не раз оборачивалась варварством. Бомбежки и ракетные удары по Ливии, которые горячо отстаивал тот же Саркози на пару с Тони Блэром, – это действия цивилизованных стран? Захват Ирака? Поддержка варваров из ИГИЛ, ан-Нусры и других фанатиков в Сирии, взорвавших Пальмиру, против светского режима Асада? Тайные тюрьмы ЦРУ на Ближнем Востоке и в Европе? Примеры можно множить.

От того, что в результате военных действий стран НАТО люди гибли ЗА ПРЕДЕЛАМИ западного мира, эти действия не перестают быть варварскими. А официальный гуманизм политической доктрины Запада не помешал свершиться огромному числу преступлений только за последние 20 лет. Цивилизация – для себя, военное варварство – на экспорт», – резюмировал Пушков.