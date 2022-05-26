Пушков: С Западом будем расходится во всем, кроме инопланетян

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Словосочетание «западные партнеры» приобретает не просто саркастический, а сардонический смысл.

Об этом на «круглом столе» в Совете Федерации заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны уяснить, что нет единой системы критериев, может быть за исключением отдельных тем типа природных катастроф и высадки пришельцев. Во всем остальном мы будем расходиться», – сказал Пушков.

Он считает, что Россия должна перестать «себя воспринимать в отраженном свете, отказаться от идеи либерально-демократического устройства, которая в какой-то момент воспринималась как фетиш».

«Эта доктрина существовала с конца 90-х годов. С одной стороны, выяснилось, что СССР был не так уж плох. С другой стороны, западный мир очевидно не оказался образцом демократии и стабильности», – сказал Пушков.