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Пусть даже не надеются – в Германии обещают завершить газопровод в обход Украины
Строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины будет завершено, несмотря на активное противодействие США. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могу так сказать: теперь «Северный поток» уж точно будет построен. Он (американский посол, – ред.) просто такой вызов бросил немецкому обществу, немецкому бизнесу и немецкой политике, что ответ здесь однозначный: всё будет так, как спланированно.
Немцы не хотят, чтобы американцы с ними разговаривали, как с вассалами, уже надоело. Бизнес просит защиту», – заявил Рар, комментируя призыв американского посла в Германии Ричарда Гренелла не допустить «энергетической зависимости» Европы от РФ и прекратить строительство «Северного потока-2».
При этом депутат Госдумы РФ Александр Хинтштейн отметил, что Северный поток-2» – это вопрос, касающийся только России и Европы.
«Есть «Северный поток-2». Он, насколько мне известно, не затрагивает территорию Украины. Это наши взаимоотношения с Европой, и мы как-нибудь сами разберёмся, без посторонних», – сказал парламентарий.
Метки: Александр Рар, Северный поток-2
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