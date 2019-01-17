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17.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Россия, Украина, Энергетика
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Пусть даже не надеются – в Германии обещают завершить газопровод в обход Украины

Строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины будет завершено, несмотря на активное противодействие США. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу так сказать: теперь «Северный поток» уж точно будет построен. Он (американский посол, – ред.) просто такой вызов бросил немецкому обществу, немецкому бизнесу и немецкой политике, что ответ здесь однозначный: всё будет так, как спланированно.

Немцы не хотят, чтобы американцы с ними разговаривали, как с вассалами, уже надоело. Бизнес просит защиту», – заявил Рар, комментируя призыв американского посла в Германии Ричарда Гренелла не допустить «энергетической зависимости» Европы от РФ и прекратить строительство «Северного потока-2».

При этом депутат Госдумы РФ Александр Хинтштейн отметил, что Северный поток-2» – это вопрос, касающийся только России и Европы.

«Есть «Северный поток-2». Он, насколько мне известно, не затрагивает территорию Украины. Это наши взаимоотношения с Европой, и мы как-нибудь сами разберёмся, без посторонних», – сказал парламентарий.

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