Пусть говорит Дзержинский

26.02.2021, Москва, Платон Беседин

В Москве стартовало голосование о том, какой памятник ставить на Лубянской площади. Изначально речь шла о том, дабы вернуть туда Феликса Дзержинского. Однако подобная инициатива возмутила многих – и не нашли, видимо, ничего лучшего, как выставить альтернативу: мол, тогда установим памятник Александру Невскому. Причём тут он – непонятно.

Меж тем ситуация с памятником на Лубянской площади – она не просто важная, но в высшей степени знаковая, показательная. И спровоцирована во многом специально. Дабы столкнуть – и отвлечь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Нельзя забывать, как Лубянская площадь лишилась памятника Железному Феликсу (эстетически очень мощного, идеально вписанного в городское пространство – усилиями архитектора Григория Захарова и скульптора Евгения Вучетича). В августе 1991-го, когда приговорили и разрушили великую страну, толпа бросилась атаковать 11-тонного Дзержинского. В качестве альтернативного варианта, дабы обойтись без жертв, градоначальники решили демонтировать памятник. Феликс – герой одной революции и жертва другого переворота.

Относиться к Дзержинскому, конечно, можно и нужно по-разному. Нельзя сказать: однозначно герой. Невозможно заявить: абсолютное зло. Потому что оценки зависят от взгляда смотрящего – раз (от его окраски, скажем так); от сферы, в которой происходят суждение – два. Как объяснишь православному человеку, что Дзержинский много сделал для страны? Как пояснить «красному государственнику», что Железный Феликс был чудовищный безбожник и палач?

Вот только нельзя отрицать: да, это часть нашей истории. Очень пёстрой, очень разной истории. Да и сама личность Дзержинского мифологизирована предельно. Где он настоящий? И как прописать его в истории правильно? Есть ли вообще это «правильно»? Как ни крути, на самом деле, к единому пониманию не придёшь. Это против памятника Юрию Гагарину вряд ли кто возражать будет, а вот с государственными деятелями куда тяжелее.

Александр Невский, кстати, фигура, несомненно, объединяющая, примиряющая даже. Но только почему его ставят в противовес Дзержинскому? Почему сталкивают лбами? Тут ведь конфликт не двух исторический персоналий, а народа, спустя сто лет по-прежнему разделённого на «красных» и «белых». И надо заметить, разделение это уже невыносимо. Более того, опасно и тлетворно.

Да, примирение – слово эффектное, правильное, но трудно достижимое. Согласен. Однако есть ли иные варианты? Сколько ещё будут сталкиваться «красные» и «белые»? Сто, двести лет? Ведь споры о прошлом не примиряют в настоящем – наоборот. Они только стравливают живых. Кому от этого лучше? Кто выигрывает? Разве что враги государства. Но – ведь как бы это сейчас ни прозвучало – и Александр Невский, и Феликс Дзержинский на свой манер хотели блага для Отечества. Хотя, что до меня, то Невский мне, безусловно, симпатичнее.

А что до памятников, то пусть их ставят будут разным деятелям. В моём родном Севастополе, к примеру, нет достойного памятника Михаилу Лазареву. А есть ли в России, к примеру, памятник Константину Леонтьеву? Нет. Так что пробелы и потери ещё предстоит компенсировать. Только для чего сталкивать лбами – и людей, и памятники?