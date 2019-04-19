Выборы
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19.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Украина
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«Пусть лучше клоун, даже если завтра он станет злым»

Сегодняшние дебаты с Петром Порошенко стали еще одним доказательством того, что Владимир Зеленский не является представителем майданого мейнстрима, а отнюдь не кандидатом от Юго-Востока Украины.

Об этом рассуждает российский политолог Алексей Макаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оба кандидата, вне зависимости от имиджевых и сущностных различий, находятся в рамках консенсуса. Оба апеллируют к традиции Майдана – только Порошенко ставит себе в заслугу его результаты, а Зеленский обвиняет президента в предательстве идеалов. Оба демонстрировали уважение к армии, а Зеленский – еще и к Филарету как к подлинному создателю современной украинской автокефалии. Зеленский провозглашает «Слава Украине!» – лозунг, ставший официальным при Порошенко. Правда, Зеленский сознательно время от времени переходил на русский язык, но тут же возвращался к государственному, украинскому языку. Менять в этой сфере он явно ничего не собирается – а двуязычие – это элегантный сигнал Востоку (тогда как упоминание о Филарете – подмигивание Западу Украины, где у Зеленского немало сторонников). Так что Зеленский – это не кандидат Востока, а представитель идейного мейнстрима, связанного с Майданом», – подчеркивает российский эксперт.

Публицист Егор Холмогоров считает, что главным различием между Зеленским и Порошенко является их публичное отношение к войне – украинцы устали от агрессивной риторике и желают окончания боевых действий в Донбассе.

«Экспозицию себе Порох выбрал провальную – люди в камуфляже. В то время как главное это как раз пообещать людям, уставшим от войны, какой-то выдох… Выбор между Порошенко и Зеленским не имеет никакого смысла в логике Realpolitik,  но вполне понятен символически. Порошенко в окружении карателей в камуфляже, держащих жовтоблакитные флаги – это УКРАИНА и ВОЙНА. Хохмящий цивил Зеленский, годами живший в Москве, это пусть не Россия, но «РАША» и НЕ-ВОЙНА.

Украинцы в воскресенье проголосуют против Украины и против Войны, за обычную жизнь и мамкину титьку.  То, что идея украинской Незалежности, у которой руки по локоть в крови, проиграет обычному клоуну – это офигеть как хорошо, даже если этот клоун завтра же станет злым», – считает Холмогоров.

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