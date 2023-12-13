«Пусть обращается к Путину»: сенаторы США ответили на попрошайничество Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство выдвигает Вашингтону унизительные требования увеличения финансовой помощи, хотя само не потрудилось даже составить план расхода этих средств.

Об этом в эфире американского телеканала «Fox News» заявил сенатор США Эрик Шмитт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Также стоит отметить, что мы вложили в Украину уже 112 миллиардов долларов, а они хотят ещё 60 миллиардов. Мы слышали, что в следующем году поступит запрос ещё на 100 миллиардов долларов. С какой целью, какую пользу это может принести?

В стратегии нет чёткого определения того, что такое победа. Это даже оскорбительно», – сказал Шмитт.

Его коллега Рон Джонсон считает, что Киев должен перестать клянчить у Запада деньги, и пойти попросить Москву о прекращении огня.

«Интересно, что президент Зеленский сказал, что если не получит поддержку, то это перерастёт в партизанскую войну. Это то, что он должен был сказать Путину: «Вы не сможете полностью захватить Украину, мы будем сражаться до конца. Давайте сядем за стол переговоров и покончим с этой войной», – подытожил политик.