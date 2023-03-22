«Пусть попробуют сунуться» – Сальдо о «тройной» готовности Херсонской области к обороне

Владимир Гладков .  
22.03.2023 18:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


Российская армия в Херсонской области построила мощную линию обороны и полностью готова к любому наступлению ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия в Херсонской области построила мощную линию обороны и полностью готова к любому...

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«Мы готовы? Линия обороны построена? Людей достаточно?», – поинтересовался Соловьёв.

«Пусть только попробуют сунуться. Мы втройне подготовились. На всякий случай, «хочешь мира – готовься к войне», – ответил Сальдо.

Врио главы администрации также рассказал о формировании местного батальона имени легендарного советского генерала Василия Маргелова.

«Добровольческий батальон имени знаменитого «Бати» Василия Маргелова уже создан. Людей, желающих в него записаться, очень много. Идёт формирование, накопление батальона.

Мы уже говорили, каким образом формализовать это, чтобы это было в законном поле. Я не буду называть цифры, сколько человек там будет, но этот добровольческий батальон уже есть, и уже сейчас проходит соответствующую боевую подготовку.

Их задача – помогать Вооружённым силам и гражданской администрации, поддерживать порядок. Но самая главная задача – противодействие ДРГ», – добавил Сальдо.

«Тогда важно, чтобы ребята были оснащены всей необходимой техникой», – отметил Соловьёв.

«Мы уже обговорили этот вопрос с Министерством обороны. Будет полная поддержка», – заверил чиновник.

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