Российская армия в Херсонской области построила мощную линию обороны и полностью готова к любому наступлению ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы? Линия обороны построена? Людей достаточно?», – поинтересовался Соловьёв.

«Пусть только попробуют сунуться. Мы втройне подготовились. На всякий случай, «хочешь мира – готовься к войне», – ответил Сальдо.

Врио главы администрации также рассказал о формировании местного батальона имени легендарного советского генерала Василия Маргелова.

«Добровольческий батальон имени знаменитого «Бати» Василия Маргелова уже создан. Людей, желающих в него записаться, очень много. Идёт формирование, накопление батальона.

Мы уже говорили, каким образом формализовать это, чтобы это было в законном поле. Я не буду называть цифры, сколько человек там будет, но этот добровольческий батальон уже есть, и уже сейчас проходит соответствующую боевую подготовку.

Их задача – помогать Вооружённым силам и гражданской администрации, поддерживать порядок. Но самая главная задача – противодействие ДРГ», – добавил Сальдо.