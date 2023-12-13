«Пусть просит Путина» – сенаторы США ответили на попрошайничество Зеленского
Украинское руководство выдвигает Вашингтону унизительные требования увеличения финансовой помощи, хотя само не потрудилось даже составить план расхода этих средств.
Об этом в эфире американского телеканала «Fox News» заявил сенатор США Эрик Шмитт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Также стоит отметить, что мы вложили в Украину уже 112 миллиардов долларов, а они хотят ещё 60 миллиардов. Мы слышали, что в следующем году поступит запрос ещё на 100 миллиардов долларов. С какой целью, какую пользу это может принести?
В стратегии нет чёткого определения того, что такое победа. Это даже оскорбительно», – сказал Шмитт.
Его коллега Рон Джонсон считает, что Киев должен перестать клянчить у Запада деньги, и пойти попросить Москву о прекращении огня.
«Интересно, что президент Зеленский сказал, что если не получит поддержку, то это перерастёт в партизанскую войну.
Это то, что он должен был сказать Путину: «Вы не сможете полностью захватить Украину, мы будем сражаться до конца. Давайте сядем за стол переговоров и покончим с этой войной», – подытожил политик.
Спасибо!
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