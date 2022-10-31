«Пусть РФ объявит войну всей ООН» – в Киеве радуются безнаказанности в зерновой сделке

Новости Украины

После объявления Москвы о приостановке «зерновой сделки» корабли из украинских портов пойдут под флагами ООН, и в случае блокировки каравана или потопления одного из кораблей, РФ «объявит войну всем» не на словах, а на деле.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы видим, зерновое соглашение работает, и я думаю, что очень неплохо, что все указали России на её место. То есть – мы можем обойтись и без вас. Это хороший сигнал и для всего мира, и для Москвы, потому что она почему-то уверена, что всё в мире происходит вместе с ней. Если Турция, ООН и Украина будут вести дело именно в таком ключе, они покажут, что можно обойтись и без российского вмешательства. Если, не дай бог, Россия потопит хоть один корабль, который идёт под ооновским флагом, негативные последствия для неё будут колоссальными», – рассуждал Огрызко.

Он подчеркнул, что в таком случае «изоляция России станет тотальной».

«Представляете, если ЧФ РФ заблокирует такой караван или, не дай бог, потопит какой-то корабль, это значит, что Россия объявляет войну всем, и не на словах, а в действительности. Потому что, когда речь идёт о войне с Украиной, то имеются в виду ещё двусторонние отношения. А когда речь идёт об объявлении войны системе ООН, а это явно тот случай, то тут уже дальше двигаться некуда», – добавил бывший украинский дипломат.