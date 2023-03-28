«Пусть сами идут в атаку, а мы им бюст поставим» – полковник Трухан ответил российским «ястребам»

Владимир Гладков .  
28.03.2023 18:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 838
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продолжение активных боевых действий в зоне СВО якобы крайне выгодно России, потому что – это позволяет в кратчайшие сроки модернизировать армию.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение активных боевых действий в зоне СВО якобы крайне выгодно России, потому что –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы работаем на своих ресурсах. А кому это выгодно? Нам это выгодно. У нас идёт накопление запасов материальных средств, идёт обучение личного состава, формирование новых подразделений, частей.

Идёт перевооружение, плановый замен. Идёт оборудование военной инфраструктуры в Белгородской, Курской областях, где оборудуются закрытые позиции.

Мы нормально работаем в своём темпе, чего тут ещё говорить», – сказал Трухан.

Он подчеркнул, что активное наступление не нужно ВС РФ, и предложил всем «ястребам» самим пойти в атаку.

«А у нас дятлу какому-нибудь дай танк, и он сгоряча в атаку побежит. А что танк можно использовать и как долговременную огневую точку? Военные – ребята довольно экономные в этом плане, ребята работают.

А у нас верещат: «Давайте в атаку». Собрать этих всех, и пусть сбегают в атаку куда-нибудь. Мы потом их помянем, большой бюст поставим на Родине. Будем даже лысину протирать, чтобы голуби, когда срали, не сильно пачкалось», – добавил офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть