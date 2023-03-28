«Пусть сами идут в атаку, а мы им бюст поставим» – полковник Трухан ответил российским «ястребам»

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Продолжение активных боевых действий в зоне СВО якобы крайне выгодно России, потому что – это позволяет в кратчайшие сроки модернизировать армию.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работаем на своих ресурсах. А кому это выгодно? Нам это выгодно. У нас идёт накопление запасов материальных средств, идёт обучение личного состава, формирование новых подразделений, частей. Идёт перевооружение, плановый замен. Идёт оборудование военной инфраструктуры в Белгородской, Курской областях, где оборудуются закрытые позиции. Мы нормально работаем в своём темпе, чего тут ещё говорить», – сказал Трухан.

Он подчеркнул, что активное наступление не нужно ВС РФ, и предложил всем «ястребам» самим пойти в атаку.

«А у нас дятлу какому-нибудь дай танк, и он сгоряча в атаку побежит. А что танк можно использовать и как долговременную огневую точку? Военные – ребята довольно экономные в этом плане, ребята работают. А у нас верещат: «Давайте в атаку». Собрать этих всех, и пусть сбегают в атаку куда-нибудь. Мы потом их помянем, большой бюст поставим на Родине. Будем даже лысину протирать, чтобы голуби, когда срали, не сильно пачкалось», – добавил офицер.