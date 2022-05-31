Пусть сгинут в котлах: ФСБ не справилась бы с истреблением бандеровцев – Стешин

Новости Украины

Если бы Русские войска сразу с началом военной операции стремительно взяли всю Украину, Россия бы получила вызов, с которым столкнулся СМЕРШ в конце Великой Отечественной войны, только в масштабах 40-милионного государства.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я транслирую тебе идеи весьма умных людей, с которыми я лежал на бетонном полу на передовой, и мы вечером задушевно беседовали. Как правило, это были мозговые штурмы. Например, родилась такая мысль, что, вот, мы зашли 24 февраля, они начали все разбегаться как крысы, Зеленский на велосипеде выехал в Польшу и сдался, и дальше что? Медведчук? На колу мочало – начинай сначала. То, что сейчас происходит – все упёртые свидомые, люди, которые подцепили вирус русофобии, ненавидят Россию по тем или иным причинам, они будут просто истреблены или уедут. Возможно, им устроят резервацию под польским патронажем, будут фильм «Волынь» крутить с утра до вечера. Прекрасный фильм, на Украине его запретили. Так что – неизвестно, что лучше бы было. Справилась бы ФСБ и наши спецслужбы с истреблением бандеровщины и свидомизма на территории 40-миллионной страны после нашей безоговорочной военной победы?» – отметил Стешин.

«Уверен, что не справились бы. Для этого нужно иметь за плечами четырёхлетнюю войну и СМЕРШ с гигантским опытом. И то проковырялись практически до смерти Сталина, и то – до конца не добили», – согласился радиоведущий.

«А мы туда пришли ради денацификации, что это вообще такое? Может, я крамольную мысль скажу, но то, что произошло на Украине, худо-бедно, но они смогли построить свою искусственную украинскую нацию. Они её сцементировали кровью, они завершили нацбилдинг. И то, что предсказывали умные люди много лет назад – произошло столкновение россиянства и национального государства. И мы вывозим только благодаря нашему умению воевать и высокотехнологичному оружию», – добавил военкор.

Он подчеркнул, что вся украинская национальная идея была построена на отрицании русскости.

«Что мы не такие, как они. У них серые избы, а у нас бревенчатые хатёнки. Это я просто цитирую картинки из украинских учебников, найденных в школе в селе Толоковка под Мариуполем. Сразу всё наглядно – как выглядит украинская деревня, и как выглядит [русская] – взято чёрно-белое фото начала века, чуть ли не Карла Буллы. А, нет, Булла-то хоть в цвете снимал. Виды изб поморов из серой лиственницы – и белёная мазанка, садочок коло хаты. На этом отрицании они и построили всю свою государственность, всю свою национальную идею. Мы, конечно, надеялись, что мы им покажем, что мы живём лучше, что у нас небоскрёбы, автострады и так далее, и что они всё-таки к нам подтянутся, мы завоюем их продажные сердца. Но не вышло», – отметил он.