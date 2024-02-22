«Пусть сидит»: ФБК отказывался вести переговоры об освобождении Навального по обмену

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Экстремисты из запрещенного в России ФБК на захотели включать своего лидера экстремиста и уголовника Алексея Навального в программу обмена политзаключенными с Украиной.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека» заявил иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина летом прошлого года согласилась осуществить программу обмена российских политзаключенных на коллаборантов, которые находятся в украинских тюрьмах. В этом обмене мы как съезд народных депутатов, которые составляли стартовый список, включили и Алексея Навального. Однако его соратники сказали, что они не хотят, чтобы он участвовал хоть в какой-то программе обмена. Не знаю, это особое отношение к Украине или в принципе нажелание участвовать в программе обмена, если исходить из логики, что он приехал в Россию осознанно сесть в тюрьму», – сказал Пономарев.

Он считает, что у Запада мало людей для такого рода обмена, и там не смогли бы выбрать между Навальным и террористкой Дарьей Треповой. В то же время у Украины уже накопился большой обменный фонд. Пономарев надеется, что вызволением террористки займется Юлия Навальная.