«Пусть солдаты приводят родню и сдают соседей»:  в Киеве придумали новые методы могилизации

Слово «демобилизация» на Украине должно быть запрещено. Об этом в эфире в эфире «Новости life» заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сегодня говорим об установлении сроков службы и внесении в закон основании для внесения в запас – давайте так и говорить. Слово демобилизация на сегодняшний день до окончания войны должно быть запрещено. Установление сроков службы, основания для увольнения – это другая история», – сказал Швайка.

Он подчеркнул, что сейчас ВСУшников стимулируют завлекать в армию родственников и знакомых.