Пусть США сами усыпляют своё бешеное киевское животное – политолог

Новости Украины

Киевский режим не вышел из американской орбиты, но потерял управляемость, поэтому в Вашингтоне уже думают, как бы убрать президента Украины Зеленского, желательно, руками России.

Об этом в эфире News Front заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал предположение, что подконтрольная США Украина сейчас впала в стадию «взбесившегося животного», которое начинает действовать по своему усмотрению.

«Американцы часто используют выражение «louse canon», это пушка на палубе военного корабля, которая сорвалась с канатов и в зависимости от качки ходит в разные стороны. Мне кажется, это выражение особо применимо к сегодняшнему киевскому режиму. Это сорвавшаяся с цепи пушка, которую мотает в зависимости от того, как ударила волна, но никогда не надо забывать, что катается она по палубе американского корабля. Её поймать сложно, вот, в чём проблема. Американцы так политически (не экономически – то, что они вложили на Украину, это копейки, спишут и не закашляются), но политически, особенно Демократическая партия вложила в Украину столько, что бросить это просто так нельзя. Американцы сейчас, насколько они готовы к консолидации, будут пытаться эту пушку поймать. Им нужна пушка поменьше, полегче и поуправляемей. Кто-то сказал – Залужный. Человек, который, в отличие от Зеленского, полностью находится под контролем американских спецслужб и военных, озвучивает их планы, который из себя не представляет ровным счётом ничего. Это аватар американских штабных работников американского штаба, который действует на Украине. Но Зеленский, он, конечно, и клоун, и кровавый клоун, но он просто так не уйдёт. В него столько имиджевого вложено, что просто так избавиться от Зеленского американцы не могут», – сказал Евстафьев.

Он предположил, что американцы уже начинают пытаться подталкивать Россию решить за них проблему Зеленского одним из ударов по центрам принятия решений.

«Поэтому нам предлагается решить эту проблему каким-то точечным ударом. Они же нам фактически предлагают убрать Зеленского, после этого будет некий символический ответ против нас, какой-то, как-то, где-то, может, ядерным, а может быть не ядерным, а может быть, вообще не будет. И потом можно будет разговаривать о каких-то форматах прекращения огня, потом замораживания конфликта и так далее. Они хотят решить проблему Зеленского нашими руками. Потому что самим это очень тяжело. Я думаю, что надо объяснить, что они это «взбесившееся животное» создали, они его раскрутили, поэтому теперь они за него отвечают. Поэтому усыплять это животное придётся им самим», – заключил политолог.