Пусть страны Западной Европы помогают Украине, у Польши денег нет – местный политолог

Анатолий Лапин .  
22.09.2023 17:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 354
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Польша исчерпала возможности для помощи Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша исчерпала возможности для помощи Украине. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Сиеранта, Польша сама сейчас находится в финансовом кризисе и вынуждена тратить деньги на модернизацию своей армии, а траты на дальнейшую поддержку он предложил возложить на более богатые страны Западной Европы.

«В Польше большой финансовый кризис, денег в бюджете меньше и меньше, нашу армию мы тоже должны модернизировать. Просто, как это говорят, у поляков есть такая фраза: «Из пустого в порожнее никто не нальет». И мы тоже не какие-то супермощные, чтобы могли постоянно помогать – эта помощь, я считаю, и так была, как для Польши, ее финансовые возможности, по сравнении с такими государствами, как, хотя бы, Канада, намного вложили больше такие малюсенькие страны, как Эстония, Литва, Латвия, Польша, чем западные партнеры.

Я не говорю про супермощную Америку или Великобританию. Но, конечно, партнеры из Западной Европы могли бы сделать в два раза больше. Польша – это не тайна, не имеет такого капитала, как накопленный несколькими поколениями капитал на Западе. Польша тоже была коммунистическим государством, она тоже дорабатывается. Да, у нас экономика лучше, что-то растет – я соглашусь, но не настолько, чтобы мы распоряжались неограниченными возможностями. Они как раз у нас заканчиваются, и это видно», – заключил Сиерант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть