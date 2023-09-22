Пусть страны Западной Европы помогают Украине, у Польши денег нет – местный политолог

Польша исчерпала возможности для помощи Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Сиеранта, Польша сама сейчас находится в финансовом кризисе и вынуждена тратить деньги на модернизацию своей армии, а траты на дальнейшую поддержку он предложил возложить на более богатые страны Западной Европы.

«В Польше большой финансовый кризис, денег в бюджете меньше и меньше, нашу армию мы тоже должны модернизировать. Просто, как это говорят, у поляков есть такая фраза: «Из пустого в порожнее никто не нальет». И мы тоже не какие-то супермощные, чтобы могли постоянно помогать – эта помощь, я считаю, и так была, как для Польши, ее финансовые возможности, по сравнении с такими государствами, как, хотя бы, Канада, намного вложили больше такие малюсенькие страны, как Эстония, Литва, Латвия, Польша, чем западные партнеры.

Я не говорю про супермощную Америку или Великобританию. Но, конечно, партнеры из Западной Европы могли бы сделать в два раза больше. Польша – это не тайна, не имеет такого капитала, как накопленный несколькими поколениями капитал на Западе. Польша тоже была коммунистическим государством, она тоже дорабатывается. Да, у нас экономика лучше, что-то растет – я соглашусь, но не настолько, чтобы мы распоряжались неограниченными возможностями. Они как раз у нас заканчиваются, и это видно», – заключил Сиерант.