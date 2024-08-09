«Пусть украинцы сами комментируют – мы только даём оружие» – представитель Белого дома об атаке на Курскую область
Координатор по стратегической безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать нападение ВСУ на Курскую область.
Ведущая телеканала-иноагента «Дождь» трижды задавала ему на разные лады этот вопрос, в конце Кирби сказал, что не знает уже в каких выражениях ей отвечать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, давайте, наверное, предоставим нашим украинским коллегам самим давать комментарии по поводу проводимых ими операций. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы у них было все необходимое для того, чтобы давать отпор российской агрессии. Мы поддерживаем контакты с нашими украинскими коллегами, чтобы получить у них дополнительную информацию по поводу проводимой операции. Но что касается деталей, пусть украинцы сами комментируют», – сказал Кирби.
Он уверяет, что в Вашингтоне не знали о планах ВСУ. Также Кирби не в курсе, используются ли при нападении американские вооружения, но он анонсировал объявление на этой неделе еще одного пакета военной помощи Украине.
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