«Пусть РФ умирает медленно»: Украине советуют наносить «тысячи мелких ударов»

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Новости Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде.

Журналистка пожаловалась, что Запад медлит с поставками необходимых для ВСУ объемов вооружений.

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«Хорошо, предположим, что реализуется другой сценарий. Вам дали очень быстро и очень много оружия. Вы стали массово уничтожать врага и зашли на территорию Крыма. Путин нанесет тактический ядерный удар. А у вас нет таких средств ПВО, которые сбивали бы такие ракеты», – предупреждает Рустамзаде.

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По его словам, «нельзя поднимать уровень напряженности в этой войне». «Вы воюете с ядерным государством. Его можно только изматывать. Большие удары вызовут обязательную ответную реакцию. Представьте себе, что вы ударили по крупным городам России. У людей шок, результатом которого будет требование к власти их защитить. Вам нужно найти грань, при которой вы будете наносить не один сильный удар ножом, а тысячи мелких. Чтобы враг умирал медленно», – советует аналитик.

Он подверг критике тех, кто требовал переносить войну на территорию России.

«Я помню момент, когда ВСУ вышли на российскую границу Харьковской области. Социальные сети в один голос кричали, что надо вводить войска в Белгородскую область. А ведь мудрее надо быть. И хитрее. Думать на несколько ходов вперед. Тихая война без накала сейчас выгодна всем. В том числе и России, которая будет искать, уже ищет пути выхода из этой ситуации. То есть все, что происходит сейчас, — это оптимальный путь. И мне кажется, что его уже осознало и приняло ваше военно-политическое руководство», – резюмировал Рустамзаде.